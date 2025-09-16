Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στις Φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων, όταν σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν δεκάδες αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε κοινόχρηστο χώρο του Καταστήματος Κράτησης.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια στοχευμένης έρευνας οι υπεύθυνοι του σωφρονιστικού καταστήματος εντόπισαν έναν κρατούμενο, ο οποίος είχε αποκρύψει σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων, καθώς και 82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 44,52 γραμμαρίων.

Μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών, ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία και προχώρησε στη σύλληψη του εμπλεκόμενου κρατούμενου. Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα λογοδοτήσει για τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν.