Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 81χρονου που αγνοούνταν στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα.

Ο άνδρας που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές. Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο 81χρονος που έπασχε από άνοια, έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του και περιπλανήθηκε μέχρι που εξαντλήθηκε. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή.