Σώος εντοπίστηκε από το Λιμενικό Σώμα ο χειριστής σανίδας όρθιας κωπηλασίας (SUP), ο οποίος αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή Γαργαρού στον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Με τη συνοδεία σκάφους του Λιμενικού, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην παραλία Περούλια Μεσσηνίας. Τις αρχές ειδοποίησε λουόμενος ο οποίος τον είδε να απομακρύνεται στη θάλασσα.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύο ιδιωτικών σκαφών, ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.