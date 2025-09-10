«Δεν υπάρχει κακοποίηση» είπε στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Live News του MEGA η μητέρα των παιδιών στην πολύκροτη υπόθεση των Ιωαννίνων.

Η 33χρονη επιμένει, πως το μόλις 2,5 μηνών μωρό της που απεβίωσε το 2013, πέθανε από παθολογικά αίτια. Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA για τη σύντομη ζωή αυτού του παιδιού, είπε: «Γέννησα και μετά από τρεις ημέρες μπήκε στο νοσοκομείο το παιδί. Είχε παλινδρόμηση, είχε αλλεργία στο αγελαδινό γάλα και δεν δεχόταν κανένα γάλα». Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας, όμως λίγες μέρες μετά παρουσίασε το μοιραίο επεισόδιο.

«Μετά από λίγες ημέρες είχα τα γενέθλιά μου, το κράτησε η μητέρα μου. Ήταν υγιές εδώ το παιδάκι. Μας έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο κλινικά νεκρό», είπε η μητέρα και συμπλήρωσε: «Το παιδί έσπαγαν οι φλέβες του εν ώρα ταξιδιού. Από την ώρα που έφυγε από τα Γιάννενα για να πάει στην Πάτρα, από τις λακκούβες και από τον παλιό τον δρόμο έσπαγαν οι φλέβες του. Δεν άντεχε ο οργανισμός του». Όπως υποστηρίζει, ενώ αρχικά θεωρήθηκε, πως το παιδί ήταν κακοποιημένο, μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε -όπως λέει- πως λόγω της ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας έσπαγαν τα αγγεία και δημιουργούνταν μελανιές.

Τι αναφέρει για το δεύτερο παιδί

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του βρέφους, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 2,5 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο το κόκκαλο του μηρού και τραύμα στο κεφάλι. Αμέσως στο νοσοκομείο σήμανε «συναγερμός», με τη μητέρα πάντως να λέει πως δεν υπάρχει κακοποίηση.

«Ήταν στον ύπνο επάνω, αλλά το έκανε ο ίδιος (σ.σ. ο σύζυγός της), δεν έκανα εγώ κάτι. Εμένα με έστειλε να πάω να πάρω το γάλα, όπως γύρισε, το είχε στο κρεβάτι και το πάτησε και το πήγαμε απευθείας στο νοσοκομείο. Δεν έμεινε το παιδί στο νοσοκομείο, πουθενά» λέει. Το σίγουρο είναι, πως αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σ’ ένα χρόνο στην ίδια οικογένεια. Όπως παραδέχεται η 33χρονη, στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλοι ως γονείς και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια.

«Φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς»

Σε άλλο σημείο η μητέρα ανέφερε: «Όπως έφθασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία (μελανιά) από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο, δεν είχε καμία μελανιά. Εκεί, στην Πάτρα, στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές. Τα υπόλοιπα παιδιά απομακρύνθηκαν από εμάς λόγω του πρώτου περιστατικού με το παιδί. Το ένα για ένα σπάσιμο στο πόδι και το άλλο με αμυγδιλίτιδα. Tο κράτησαν, λόγω ότι είδαν το ιστορικό. Και ήταν υγιέστατες οι κοπέλες. Ούτε η μία, ούτε η άλλη».

«Εμένα με χτυπούσε, τα παιδιά όχι»

Η 33χρονη υποστήριξε μιλώντας στο Live News, πως ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν βίαιος και κακοποιητικός. Την χτυπούσε ακόμα και μπροστά στο μικρότερο παιδί τους, αλλά πότε, όπως λέει, δεν σήκωσε χέρι πάνω στα παιδιά. «Πάντα με χτύπαγε. Τα παιδιά δεν τα χτύπησε ποτέ. (Συνελήφθη) για ενδοοικογενειακή βία μπροστά σε ανήλικο παιδί, με μαχαίρια και με ξυλοδαρμό. Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδερφή μου με βοήθησε να σωθώ και να σταθώ όρθια» είπε.

Η ίδια περιέγραψε ένα ιδιαίτερα κακοποιητικό περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωναν μικρά παιδιά. Επιμένει, πως ο σύζυγός της ήταν οξύθυμος και επιθετικός απέναντί της, αλλά πως δεν χτυπούσε τα παιδιά τους. «Δεκαπέντε χρόνια είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο και έχω φάει το ξύλο της ζωούλας μου και φοβόμουν να φύγω από κοντά του, γιατί με απειλούσε, με την αδελφή μου, με τους παππούδες μου και προτίμησα να καθίσω να φάω το ξύλο, γιατί τον φοβόμουν» είπε χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο περιστατικό ακραίας βίας οδήγησε τον εν διαστάσει σύζυγό της και στη φυλακή έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρότερης κορούλας τους. «Ήμουν για δουλειά, ήρθε με πήρε από τη δουλειά μου και πήγαμε στο σπίτι, μας είδαν αστυνομικοί να γυρνάω στο σπίτι μαζί του και γελάγαμε και με το που μπήκαμε στο σπίτι, με σάπισε στο ξύλο και το παιδί μου μπροστά. Το παιδί μου τα είδε όλα» λέι.

Η 33χρονη καταγγέλλει, πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές από εκείνον μέσα από τη φυλακή. Ο ίδιος πάντως προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της, υποστηρίζοντας πως ασκεί σωματική βία στο μικρότερο παιδί τους.