Το πολύχρονο δράμα τεσσάρων παιδιών της ίδιας οικογένειας Ρομά αποκαλύπτεται στα Ιωάννινα, με αφετηρία τον θάνατο ενός βρέφους πριν από περίπου 12 χρόνια και την αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση της υπόθεσης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, η οποία επανεξετάζεται από τις αρχές.

Το βρέφος είχε διακομιστεί από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε κρίσιμη κατάσταση και με εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ οι εξετάσεις κατέδειξαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στα πλευρά.

Παρά τις ενδείξεις, η δίκη κατέληξε σε αθώωση του πατέρα, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο σε ασθένεια.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας απομακρύνθηκαν από τους γονείς λόγω ακαταλληλότητας.Οι καταγγελίες για κακοποίηση συνεχίστηκαν μέχρι το 2024, όταν ο πατέρας βρισκόταν ήδη στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία

Πηγή: ΕΡΤ