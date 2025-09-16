Η βιετναμέζικη VinFast εξασφάλισε δάνειο 150 εκατ. δολαρίων από την Barclays, με προορισμό κεφάλαιο κίνησης. Για έναν ανερχόμενο, αλλά ακόμη εντατικά ζημιογόνο κατασκευαστή EV, τέτοια γραμμή χρηματοδότησης είναι κρίσιμη: καλύπτει ανάγκες λειτουργίας (προμηθευτές, παραγωγή, logistics) και δίνει ανάσα σε μια περίοδο που οι κεφαλαιαγορές έχουν γίνει εκλεκτικές με τα ηλεκτρικά startups.

Παράλληλα, στέλνει και ένα σήμα εμπιστοσύνης από έναν διεθνή χρηματοπιστωτικό οίκο, κάτι που μπορεί να βοηθήσει την VinFast να «γράψει» καλύτερα σε μελλοντικές εκδόσεις χρέους ή συνεργασίες.

Το timing δεν είναι τυχαίο: ο ανταγωνισμός στην κατηγορία των προσιτών/μεσαίων EVs κλιμακώνεται, το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό και η κερδοφορία καθυστερεί. Το ζητούμενο για τη VinFast είναι να μετατρέψει τη ρευστότητα σε ρυθμό παράδοσης και βελτίωση ποιότητας/αξιοπιστίας, ώστε να σταθεί δίπλα σε κορεατικούς και κινεζικούς κολοσσούς με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Αν πετύχει, το δάνειο των 150 εκατ. θα αποδειχθεί μοχλός. Αν όχι, απλώς μια ακόμη δόση «καυσίμου» σε έναν αγώνα αντοχής.