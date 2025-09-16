Η Citroën εισέρχεται στην Formula E, με τους Jean Eric Vergne και Nick Cassidy. Αυτοί οι δύο οδηγοί, με τεράστια εμπειρία στη Formula E, θα προσπαθήσαουν να πετύχουν ότι καλύτερο για την ομάδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA.

Jean-Éric Vergne: Ο 35χρονος Γάλλος οδηγός έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στον σύγχρονο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από μια λαμπρή καριέρα σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, έχει κάνει όνομα στη Formula E, μια και είναι ο πρώτος οδηγός που κέρδισε δύο συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους.

Nick Cassidy: O 31χρονος Νεοζηλανδός οδηγός, είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα ταλέντα της γενιάς του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μετά από πολλές υποσχόμενες εμφανίσεις στα καρτ και στα μονοθέσια, έλαμψε στην Ιαπωνία κερδίζοντας το «Τριπλό Στέμμα της Ιαπωνίας» (Super Formula, Super GT και Formula 3). Το 2020, εντάχθηκε στη Formula E, όπου γρήγορα καθιερώθηκε ως σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, συγκεντρώνοντας νίκες και θέσεις στο βάθρο. Μετά από δύο αξιοσημείωτες σεζόν με την Jaguar TCS Racing, εντάχθηκε στην ομάδα Citroën Racing και επίσης στην ομάδα Peugeot TotalEnergies στο FIA WEC.