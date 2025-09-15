Με έμφαση στις πρόσφατες γεωπολιτικές και εγχώριες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Κεντρικό σημείο της ενημέρωσης αποτέλεσε η πρωινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αλλά και θέματα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνική πολιτική.

Κατά την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να προκαλέσει εντυπώσεις μέσω αβάσιμων ισχυρισμών. Ειδικότερα, ανέφερε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διακινεί αναληθείς πληροφορίες σχετικά με την αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων και των απευθείας αναθέσεων, επιδιώκοντας να πλήξει την κυβέρνηση με ψευδείς εντυπώσεις.

Διεθνείς συναντήσεις και εστίαση στην ουκρανική και μεσανατολική κρίση

Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία που έχει το ουκρανικό ζήτημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας πως παραμένει στις κορυφαίες προτεραιότητες της χώρας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και τηρήση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των διπλωματικών προσπαθειών για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για ενέργειες παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, υπογραμμίζοντας προσωπικά τη θέση αυτή στον Εμίρη του κράτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συμβολή της χώρας στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Επιπροσθέτως, με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου που θα χρηματοδοτεί αμυντικές προμήθειες κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αναφορικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε νέα αμυντική πρωτοβουλία της ΕΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης».

Οικονομία: Αναγνώριση σταθερότητας και παράθεση φοροελαφρύνσεων

Ο Αντόνιο Κόστα επαίνεσε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικονομική ανάκαμψη και τόνισε τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ: ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: «Τίποτα δεν είναι εφικτό χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέχεια, ανέλυσε τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που έχουν ανακοινωθεί στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το 2019 έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, εκ των οποίων οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία. Οι βασικότερες από αυτές περιλαμβάνουν:

Μειώσεις συντελεστών φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μειωμένος ΦΠΑ σε μεταφορές και αγαθά βρεφικής ηλικίας

Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και μείωση εισφορών σε εργαζόμενους

Όπως επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Κοινωνική Πολιτική και Δημόσιες Υπηρεσίες: Κατ’ οίκον φάρμακα και νέο μεταφορικό πλαίσιο

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους που υλοποιείται μέσω του ΕΟΠΥΥ. Από τα μέσα Ιουνίου, το πρόγραμμα έχει φέρει πάνω από 83.000 παραδόσεις σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία μετακίνησης, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και χρησιμοποιεί σύγχρονες διαδικασίες και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Σε οργανωτικό επίπεδο, αναφέρθηκε πως προσεχώς θα παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης των φαρμάκων και σε φαρμακείο της επιλογής του δικαιούχου, βελτιώνοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα στη θεραπευτική αγωγή.

Αύξηση ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Σημαντική άνοδος καταγράφεται στις ρυθμίσεις που συντελέστηκαν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο. Η αύξηση ανέρχεται σε 18,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από το 2023 το ποσοστό αγγίζει το 78%. Ο συνολικός αριθμός επιτυχών ρυθμίσεων διαμορφώνεται πλέον στις 41.748, με συνολικές αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται πως οι πρόσφατες αλλαγές στον μηχανισμό επέτρεψαν σε περισσότερους δανειολήπτες, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, να ενταχθούν και να λάβουν ρεαλιστικές προτάσεις ρύθμισης.

Θέματα Εκκλησίας, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Αθλητισμός

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνεχάρη τον νέο Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά, τονίζοντας τη διαχρονική προτεραιότητα της Ελλάδας να διατηρηθεί ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής.

Ολοκληρώνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία του μετρό και τραμ στην Αθήνα κάθε Σάββατο. Περισσότεροι από 55.000 επιβάτες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες στην πρώτη νύχτα εφαρμογής, με περισσότερα επιπλέον δρομολόγια και αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Αυτό το νέο πλαίσιο είχε θετική ανταπόκριση και χαρακτηρίστηκε οργανωμένο και ασφαλές.

Τέλος, απηύθυνε τα συγχαρητήρια της κυβέρνησης στην Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, υπογραμμίζοντας την υποδειγματική τους παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. «Σας ευχαριστούμε. Μας κάνατε υπερήφανους!».