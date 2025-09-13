Η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ, απέλυσε τουλάχιστον 500 εργαζόμενους από την ομάδα ανάλυσης δεδομένων της, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του chatbot Grok, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το Business Insider.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους εργαζόμενους μέσω email ότι προχωρά σε μείωση του προσωπικού της ομάδας γενικών AI tutors. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την ομάδα εξειδικευμένων AI tutors κατά δέκα φορές, προσλαμβάνοντας προσωπικό σε πολλούς τομείς, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Η ομάδα ανάλυσης δεδομένων είναι η μεγαλύτερη της xAI και διδάσκει στο Grok να κατανοεί και να κατηγοριοποιεί τα ακατέργαστα δεδομένα, ώστε το chatbot να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν έως τη λήξη των συμβολαίων τους ή έως τις 30 Νοεμβρίου, με την πρόσβαση τους στα συστήματα της εταιρείας να τερματίζεται την ημέρα της ανακοίνωσης.

Νωρίτερα φέτος, ο οικονομικός διευθυντής της xAI, Mike Liberatore, αποχώρησε μετά από λίγους μήνες στη θέση του.

Η xAI ιδρύθηκε το 2023 από τον Ίλον Μασκ, με στόχο να ανταγωνιστεί τους κολοσσούς της Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη, κατηγορώντας τους για υπερβολική λογοκρισία και χαλαρά πρότυπα ασφάλειας.