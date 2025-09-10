Ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, ξεπέρασε τον Ίλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά από άνοδο της μετοχής της εταιρείας την Τετάρτη 10/9, τροφοδοτούμενη από την έκρηξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Το μερίδιο του Έλισον στην εταιρεία ανήλθε σε αξία άνω των 388 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τη συνολική καθαρή περιουσία του Μασκ, που υπολογίζεται σε περίπου 384 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaire Index. Η διευθύντρια της Oracle, Σάφρα Κατζ, χαρακτήρισε «εκπληκτικό τρίμηνο» τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων την υπογραφή «τεσσάρων συμβολαίων πολλών δισεκατομμυρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες» τους τρεις μήνες έως τα τέλη Αυγούστου.

Αυτές οι συμφωνίες αύξησαν τις κρατήσεις της Oracle, που θα επηρεάσουν τα μελλοντικά έσοδα, στα 455 δισ. δολάρια το τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και τα 138 δισ. στο προηγούμενο διάστημα. Η Oracle, που καθυστέρησε να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε υπηρεσίες cloud, ωφελήθηκε από τη μεγάλη ζήτηση για υποδομές κέντρων δεδομένων από start-ups τεχνητής νοημοσύνης και άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η εταιρεία υπέγραψε φέτος συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI και τη SoftBank για το έργο Stargate αξίας 500 δισ. δολαρίων. Η άνοδος των κρατήσεων και η αυξημένη ζήτηση ώθησαν τη μετοχή της Oracle στο +39% στα 334,83 δολάρια την Τετάρτη, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να φθάνει τα 943 δισ. δολάρια από 678 δισ. δολάρια στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης.

Ο Έλισον κατέχει το 41% των μετοχών. Κατά την επικοινωνία της με τους επενδυτές, η Κατζ ανέφερε ότι η Oracle υπέγραψε σημαντικά συμβόλαια cloud με κορυφαίες εταιρείες AI, όπως οι OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD και άλλες. Η ίδια εκτίμησε ότι τα έσοδα από τις υποδομές της θα αυξηθούν από 18 δισ. φέτος σε 144 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια, περίπου 60% πάνω από τις προσδοκίες των 91 δισ. δολαρίων της Wall Street.

Η ραγδαία ανάπτυξη έχει προκαλέσει ανησυχία στους αναλυτές για το κατά πόσο η Oracle θα μπορέσει να αυξήσει επαρκώς τη χωρητικότητα υπολογιστών για να καλύψει τη ζήτηση, σε μια εποχή που οι περισσότερες εταιρείες cloud αντιμετωπίζουν έλλειψη chips.

Ο Έλισον σχολίασε ότι η άνοδος της μελλοντικής ζήτησης αντανακλά την έλλειψη υπολογιστικής ισχύος για την εκτέλεση των μοντέλων ΑΙ μετά την εκπαίδευσή τους, γνωστή ως inferencing, τονίζοντας ότι η αγορά αυτή είναι μεγαλύτερη από την αγορά εκπαίδευσης μοντέλων.

Στο τελευταίο τρίμηνο, η Oracle κατέγραψε αύξηση εσόδων 12% στα 14,9 δισ. δολάρια και καθαρό εισόδημα 4,3 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Τον Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η OpenAI συμφώνησε να μισθώσει 4,5 GW υπολογιστικής ισχύος από την Oracle σε συμφωνία αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων ετησίως, με την Oracle να αναπτύσσει πολλαπλά κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες της start-up.