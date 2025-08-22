Η ιστορία πίσω από τη διαμάχη

Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ το 2022, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους απολύθηκαν, σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης του κόστους. Η αγωγή που κατέθεσαν οι απολυμένοι, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν τήρησε το σχέδιο αποζημιώσεων του 2019, που προέβλεπε δύο μήνες βασικού μισθού συν επιπλέον μία εβδομάδα για κάθε έτος υπηρεσίας – ενώ για ανώτερα στελέχη, όπως η Courtney McMillian που ηγήθηκε της υπόθεσης, προβλεπόταν έως και έξι μήνες μισθού. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έλαβαν το πολύ έναν μήνα αποζημίωση, ενώ αρκετοί δεν έλαβαν τίποτα.

Το κύμα απολύσεων στην τεχνολογία

Όπως επισημαίνει το BBC, η υπόθεση του Twitter αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις απολύσεων στη βιομηχανία της τεχνολογίας μετά την πανδημία, με εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Meta να ακολουθούν με δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων. Οι απολύσεις στο Twitter περιλάμβαναν ομάδες κρίσιμες για την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για το μέλλον της πλατφόρμας.

Τα επόμενα βήματα

Οι λεπτομέρειες του διακανονισμού δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές και θα χρειαστούν την έγκριση του δικαστηρίου για να τεθούν σε ισχύ. Εάν ο συμβιβασμός επικυρωθεί, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας σημαντικής δικαστικής διαμάχης, αλλά και ενός κεφαλαίου που άλλαξε ριζικά το τοπίο του Twitter – και μαζί του, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις εργασιακές σχέσεις στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.