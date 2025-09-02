Ανησυχία για το δημογραφικό μέλλον της Ελλάδας εκφράζει ο Ίλον Μασκ και προβλέπει το θάνατό της.

Αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο “Χ” την είδηση ότι 700 σχολεία στη χώρα έχουν ήδη κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης ο Αμερικανός μεγιστάνας σχολίασε με τη φράση «the death of greece», δηλαδή «ο θάνατος της Ελλάδας» ή «το τέλος της Ελλάδας».

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

«Λουκέτο» στο 5% των σχολείων της Ελλάδας

Νωρίτερα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Ελλάδα θα αναστείλει τη λειτουργία περισσότερων από 750 σχολείων για τη νέα χρονιά, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων τα έχει αφήσει χωρίς αρκετούς μαθητές.

«Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος μειώνεται εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια, ή κατά 19% από το 2018.

Κλείνουν 766 σχολεία

Για τη φετινή χρονιά, αναστέλλεται η λειτουργία 766 από τα 14.857 σχολεία της χώρας, επειδή δεν πληρούν το νόμιμο ελάχιστο όριο των 15 μαθητών, με τα περισσότερα από αυτά να είναι δημοτικά.

Ορισμένα μπορεί να ξανανοίξουν εάν ο αριθμός των μαθητών ανακάμψει εντός τριών ετών, ενώ τα σχολεία σε νησιά κοντά στην Τουρκία και σε παραμεθόριες περιοχές παραμένουν ανοιχτά ακόμα και με μικρό αριθμό παιδιών.

Δύο παιδιά στο Δημοτικό

Στην Ψέριμο, ένα μικρό νησί στα Δωδεκάνησα, το σχολείο ανοίγει για πρώτη φορά από το 2009, εξυπηρετώντας δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

Η δημογραφική παρακμή της Ελλάδας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της δεκαετίας του 2010. Από το 2011 οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις. Μεταξύ 2001 και 2021, ο αριθμός των γυναικών ηλικίας 20-40 ετών μειώθηκε κατά 500.000, ή 31%.

Σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον στα χρόνια της κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν η κατακόρυφη μείωση των ανθρώπων που μπορούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.

Ο δείκτης γονιμότητας

Ο δείκτης γονιμότητας έχει κατρακυλήσει στο 1,35 και οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών.

Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο των κλεισιμάτων, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όπου τα παιδιά μπορεί να διανύουν έως και 80 χιλιόμετρα καθημερινά. Παρά τα οικονομικά κίνητρα, οι δημογράφοι εκτιμούν ότι η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί.