Την σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο δημοτικό σχολείο και τις δηλώσεις του σχολιάζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά με χιλιάδες λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού και με εκατοντάδες σχολεία κλειστά. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη δημοτικού είναι φέτος μόλις 71.181, καταγράφοντας μείωση 40% μέσα σε 15 χρόνια», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Την ίδια στιγμή, μόνο σε Κεντρική Μακεδονία, ΑΜΘ, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, 232 σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. Οι επίσημες ανακοινώσεις θέτουν σε αναστολή 76 Δημοτικά και 156 Νηπιαγωγεία».

Γενικεύοντας σημειώνει: «Τα νούμερα αυτά είναι η σκληρή απόδειξη της οξείας δημογραφικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου, που απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας. Τα σχολεία σβήνουν από τον χάρτη και η περιφέρεια ερημώνει. Και ιδιαίτερα η ακριτική περιφέρεια, παρά τις υποκριτικές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη…

Απαιτείται άμεσα σχέδιο και πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που σαφέστατα δεν έχει η κυβέρνηση.

Είναι θέμα πολιτικής απόφασης να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση επενδύσεων.

Χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, θα ασκεί δημόσιες πολιτικές και θα εγγυηθεί έναν ισχυρό καινοτόμο αγροτικό τομέα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση, ώστε να εκλείψει η ανασφάλεια που εμποδίζει πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια».

Επικεντρώνοντας στην κυβέρνηση υποστηρίζει: «Αυτές είναι οι ουσιαστικές πολιτικές που αρνείται να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας Παιδείας και όχι μόνο ανακαινίσεις κτηρίων. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής αν θα ευημερούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες στην ελληνική περιφέρεια ή οι οικογένειες, η νέα γενιά και τα σχολεία!».