Για την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του μετρό, του τραμ και των λεωφορείων κάθε Σάββατο και την απόσυρση των παλιών τρόλεϊ και την αντικατάστασή τους με ηλεκτρικά λεωφορεία, μίλησε στο ΜEGA o Kωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ειδικότερα από σήμερα, Σάββατο (13/09), και για κάθε Σάββατο θα ισχύει η 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και των λεωφορείων. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο MEGA Σαββατοκύριακο «ήταν μία από τις προκλήσεις και τα πρώτα πράγματα που ζήτησα όταν πήγα στο υπουργείο» και τόνισε ότι το μέτρο αυτό αυτό αποσκοπεί να μειώσει τα τροχαία, διότι οι νυχτερινές ώρες του Σαββάτου είναι από τις πιο θανατηφόρες στους δρόμους της Αθήνας.

«Το κάνουμε για να σώσουμε τις ζωές ανθρώπων που πληρώνουν αδίκως βαρύ φόρο αίματος στους δρόμους», είπε.

Για την κόντρα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Θύμιου Λυμπερόπουλου, ο οποίος σε δηλώσεις του στα Παραπολιτικά προανήγγειλε νέα απεργία των οδηγών ταξί και κατηγόρησε υπουργούς πως λειτουργούν με όρους μαφίας και εξυπηρετούν συμφέροντα.

«Από αυτή την κόντρα θρέφεται και υπάρχει. Κάνει πολιτική και θόρυβο, όχι διεκδίκηση συμφερόντων. Ήρθε και μπούκαρε στο υπουργείο, απείλησε εργαζομένους. Τους έλεγε ‘είστε υπαλληλίσκοι μου και θα κάνετε αυτό που σας λέω, γιατί είμαι εδώ 40 χρόνια και λύνω και δένω εδώ’. Αυτός λειτουργεί με όρους μαφίας», είπε.

Για την απόσυρση των τρόλεϊ από τους δρόμους της Αθήνας

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το ξήλωμα καλωδίων από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, θα αποσυρθούν τα παλιά τρόλεϊ από τους δρόμους και θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Κληθήκαμε να πάρουμε μία σημαντική απόφαση για το πως θα δαπανηθούν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, στα οποία πρέπει κάθε υπουργός που ασκεί πολιτική να το κάνει με σεβασμό. Ζήτησα τα δεδομένα από το υπουργείο, ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τα διπλάσια χρήματα για κάθε χιλιόμετρο που κάνει το τρόλεϊ σε σχέση με τα ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Όταν στην πραγματική λειτουργία για 1 εκατ. χιλιόμετρα θα πληρώσει 5 εκατ. ευρώ και για ηλεκτρικά λεωφορεία 2,5 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμα συμφέρει τον Έλληνα φορολογούμενο να πληρώσει τα μισά»

«Έχουμε μπροστά μας μία αναγκαία αναβάθμιση του δικτύου των καλωδίων, αυτό κοστίζει 20 εκατ. ευρώ. Από την άλλη έχουμε φορτιστές για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, οι οποίοι δίνουν στα ηλεκτρικά λεωφορεία ρεύμα που κοστίζει πιο φθηνά».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε πως οι εργαζόμενοι των τρόλεϊ θα παραμείνουν στον ΟΑΣΑ.