Χιλιάδες νέοι, επαγγελματίες και φοιτητές, βρέθηκαν στις «Ημέρες Καριέρας 2025» για να γνωρίσουν από κοντά την αγορά εργασίας, όπου συμμετείχαν δεκάδες μεγάλες εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους.

Η Alter Ego Media έδωσε δυναμικό «παρών» στη μεγαλύτερη εκδήλωση διασύνδεσης εκπροσώπων μεγάλων εταιρειών με νέους επαγγελματίες, φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα. «Η Alter Ego Media, η κορυφαία των Media στην Ελλάδα είναι εδώ, στις Ημέρες Καριέρας προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους πραγματικά θέλουν να δουλέψουν αναζητώντας άτομα με ταλέντο και εμπειρία να μας βοηθήσουν στην εξέλιξη μας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Δέσποινα Αποστολίδου HR manager Alter Ego Media.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ομιλίες, εργαστήρια και συμβουλευτικές δράσεις για καριέρα και δεξιότητες, να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις αλλά και να δικτυωθούν με κορυφαία στελέχη της αγοράς. «Η Αlter Ego Media είναι ένας οργανισμός που έχει παρουσία σε όλες τις μορφές, στο διαδίκτυο, στα έντυπα και στην τηλεόραση, είναι εδώ στην έκθεση και θέλει να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά από τα ελληνικά πανεπιστήμια προκειμένου να δουλέψει μαζί τους και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο», είπε ο Ιωάννης Αδαμίδης, διευθυντής ανάπτυξης νέων μέσων Alter Ego Media.

Στο περίπτερο της Alter Ego Media, το ενδιαφέρον ήταν συνεχές, με πλήθος επισκεπτών να ενημερώνονται για το πώς μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και να ακούσουν από κοντά έμπειρα στελέχη της εταιρείας. «Η Alter Ego Media προσπαθεί και μέχρι στιγμής καταφέρνει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει συνδυάσει τα Μέσα της και τα Κοινά της με το καλύτερο δυνατό τρόπο», σημείωσε ο Μάνος Μίχαλος, chief product officer Alter Ego Media.

Με την παρουσία της στις «Ημέρες Καριέρας 2025», η Alter Ego Media έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζει τη νέα γενιά και ανοίγει δρόμους για το αύριο.