Δύο επισκέπτες τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Ισραήλ, την οποία φέρεται να πραγματοποίησε υπάλληλος του καταλύματος, ενώ φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ».

Ένας 60χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έλαβε χώρα στην τραπεζαρία του κτιρίου, στο κιμπούτς Τσούμπα (Kibbutz Tzuba), στους λόφους της Ιερουσαλήμ, την Παρασκευή.

Ένας δεύτερος άνδρας, 23 ετών, επίσης τραυματίστηκε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Hadassah Ein Kerem. Ο δράστης της επίθεσης είναι 42 ετών και κάτοικος της περιοχής Σουάφατ (Shuafat), με ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για επιθέσεις με ρίψη πετρών.

Ο δράστης εργαζόταν στο ξενοδοχείο ως εξωτερικός συνεργάτης, υπεύθυνος για το πλύσιμο των πιάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο ξενοδοχείο διέμενε ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας από τη Νότια Περιφέρεια, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει.

Ο ίδιος δήλωσε σε τοπικά μέσα: «Βρισκόμουν σε οικογενειακή εκδήλωση στο ξενοδοχείο όταν παρατήρησα ένα πλήθος να τρέχει πανικόβλητο. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε, γι’ αυτό φώναξα στον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος και να απομακρυνθεί περπατώντας και όχι τρέχοντας.

Τράβηξα το όπλο μου, πήρα μαζί μου την ταυτότητά μου και κατευθύνθηκα προς το σημείο απ’ όπου έφευγε το πλήθος. Για να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους πολίτες, ακινητοποίησα τον δράστη χρησιμοποιώντας μόνο σωματική δύναμη, χωρίς να ανοίξω πυρ. Με τη βοήθεια κάποιων άλλων, καταφέραμε να τον ρίξουμε στο έδαφος και να του περάσουμε χειροπέδες».