Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προχώρησε σε ισχυρή καταδίκη των βομβαρδισμών που σημειώθηκαν την Τρίτη στη Ντόχα, παρά το γεγονός ότι απέφυγε να κατονομάσει ρητά ως υπεύθυνο το Ισραήλ. Το σώμα κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ το Κατάρ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον διπλωματικό του ρόλο με στόχο την ειρήνη στην περιοχή.

Στην κοινή δήλωση, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ ως κύριου συμμάχου του Ισραήλ, τονίζεται η «καταδίκη των πρόσφατων πληγμάτων στη Ντόχα, σε ένα κομβικής σημασίας διαμεσολαβητικό έδαφος» και επιβεβαιώνεται η «στήριξη στην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ».

Παράλληλα, το Συμβούλιο υπογράμμισε τη «σημασία της αποκλιμάκωσης» και εξέφρασε αλληλεγγύη προς το εμιράτο, αναγνωρίζοντας τον «ζωτικής σημασίας ρόλο» του στις διαπραγματευτικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης, σε συνεργασία με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.

Αντίκτυπος στη διπλωματία και στις περιφερειακές ισορροπίες

Η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας δίνει έμφαση στην «ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων», μεταξύ των οποίων και όσοι έχασαν τη ζωή τους από τη Χαμάς. Τονίζεται επίσης ως απόλυτη προτεραιότητα το τέλος του πολέμου και των συνεχιζόμενων δεινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόσφατη επιδρομή του Ισραήλ είχε ως στόχο στελέχη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που συνεδρίαζαν σε κτίριο στο κέντρο της πρωτεύουσας του Κατάρ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, που μετέβη στη Νέα Υόρκη για την επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου, υπογράμμισε πως «πιστεύουμε απόλυτα στη διαμεσολάβηση» και διαβεβαίωσε: «Θα συνεχίσουμε τον ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο μας, χωρίς δισταγμό, για να σταματήσει το λουτρό αίματος».

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Καταρινός πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει ότι το εμιράτο ενδέχεται να «επανεξετάσει τη μεσολαβητική του δράση» εάν συνεχιστούν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, επισημαίνοντας παράλληλα: «Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε με μέσα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για την κλιμάκωση

Ο Καταρινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης: «Η προσέγγισή μας είναι η ειρήνη και δεν αποθαρρυνόμαστε από εκείνους που επιδιώκουν τον πόλεμο και την καταστροφή», κατηγορώντας την ηγεσία του Ισραήλ ως «αιμοδιψείς εξτρεμιστές».

Στο πλαίσιο των εξελίξεων που ακολούθησαν τη μεγάλη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ ως αντίποινα, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά λόγω διαφωνιών και επαναλαμβανόμενων βέτο από τα μόνιμα μέλη, πρωτίστως από τις ΗΠΑ.

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως είναι «πολύ δυσαρεστημένος» για την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ και στάθηκε επικριτικός απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ.

Αντίστοιχα, η αμερικανίδα υπηρεσιακή πρέσβειρα στα Ηνωμένα Έθνη, Ντόροθι Σέι, παραδέχθηκε πως ο «μονομερής βομβαρδισμός του Κατάρ, μιας κυρίαρχης χώρας που συμβάλλει σημαντικά στις ειρηνευτικές προσπάθειες», δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε των ΗΠΑ ούτε του Ισραήλ. Ωστόσο, τόνισε πως «δεν πρέπει να αμφισβητείται η δέσμευση του Ισραήλ για επιστροφή των ομήρων και η ανάγκη εξουδετέρωσης της Χαμάς», χαρακτηρίζοντας τον στόχο αυτό ως «αξιέπαινο». Παρότι, παραδέχθηκε ότι ήταν μια «λυπηρή» ενέργεια, επισήμανε ότι μπορεί να γεννηθεί «ευκαιρία για την ειρήνη».

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις πολιτικές υποθέσεις, Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για τη νέα «τρομακτική κλιμάκωση», σημειώνοντας πως «η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο σε αυτή την καταστροφική σύγκρουση, απειλώντας σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».