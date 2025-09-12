Η Γαλλία αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για επίλυση της κρίσης στη Γάζα, εντείνοντας τις πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου. Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε σήμερα πως το Παρίσι ελπίζει σε μεταστροφή στάσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υιοθετηθούν πιθανές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαρό στο France Inter: “Προφανώς, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση, όχι στον ισραηλινό λαό με τον οποίο η Γαλλία έχει σχέσεις”. Ο ίδιος επισήμανε πως μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω έλλειψης ομοφωνίας, ωστόσο διαφαίνεται μια σταδιακή μεταβολή στη στάση κάποιων κρατών-μελών.

Ευρωπαϊκή προοπτική κυρώσεων και το άνοιγμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πρόσφατη ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου, για πρώτη φορά, διατυπώθηκε “άνοιγμα για κυρώσεις κατά συγκεκριμένων Ισραηλινών αξιωματούχων, καθώς και για εξέταση ορισμένων εμπορικών πτυχών της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ”. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ενδείξεις σταδιακής αλλαγής στην ευρωπαϊκή προσέγγιση αναφορικά με το Ισραήλ.

Ενίσχυση του ρόλου της Γαλλίας στον ΟΗΕ – Καταδίκη της Χαμάς

Παράλληλα, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πιθανή έγκριση ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το οποίο θα καταδικάζει τη δράση της Χαμάς. Όπως είπε, “Σήμερα, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, τα Ηνωμένα Έθνη θα καταδικάσουν τη Χαμάς”. Το σχετικό κείμενο – αποτέλεσμα σύμπραξης Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας – καλεί για τον αφoπλισμό της οργάνωσης και τον οριστικό αποκλεισμό της από κάθε μελλοντική πολιτική διαδικασία στην Παλαιστίνη.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας εκτίμησε πως “θα κρατήσουμε τη 12η Σεπτεμβρίου ως την ημέρα οριστικής διεθνούς απομόνωσης της Χαμάς” και διαβεβαίωσε ότι το κείμενο αναμένεται να υιοθετηθεί ευρέως εντός της Γενικής Συνέλευσης.

Στόχος της “δήλωσης της Νέας Υόρκης”, την οποία πρόκειται να συζητήσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι η αναζωογόνηση της λύσης των δύο κρατών – ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού –, με σαφή εξαίρεση της Χαμάς από το πολιτικό μέλλον της περιοχής.

Αντιδράσεις του Ισραήλ και οι καταγγελίες για απουσία καταδίκης των επιθέσεων

Από την πλευρά του, το Ισραήλ εξακολουθεί να ασκεί εντονότατη κριτική, επισημαίνοντας πως τόσο η Γενική Συνέλευση όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχουν προχωρήσει σε ρητή καταδίκη των πρωτοφανών επιθέσεων της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η συνεχιζόμενη αυτή δυσαρέσκεια αντανακλά τη δυσκολία επίτευξης διεθνούς συναίνεσης γύρω από τα γεγονότα στην περιοχή.