Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Τα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και των Σποράδων, αλλά και πρόσκαιρα της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Εύβοιας. Στα νησιά το σκηνικό θα παραμείνει καθαρό με αίθριο καιρό.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά και βόρεια, ωστόσο θα διατηρηθεί σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 30 με 33 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα φυσούν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με λιακάδα, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 30, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης δεν αποκλείεται να σημειωθούν σε τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και της Κρήτης. Από αργά το βράδυ της Κυριακής, η Μακεδονία θα δεχθεί εκ νέου νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, για να στραφούν από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, φτάνοντας τα 4 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η ημέρα θα κυλήσει με λιακάδα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού οι μέγιστες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια αλλά και παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Συμπέρασμα

Το Σαββατοκύριακο θα έχει καλοκαιρινό χαρακτήρα με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές ή μπόρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως το Σάββατο. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πλησιάζοντας τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή.