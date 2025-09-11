Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος Ελλάδα, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου και δημοσίευσε σήμερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 27%, μεταξύ 1 και 2°C είναι 31% και άνω των 2°C είναι 18%. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, θετικές αποκλίσεις θερμοκρασιών αναμένονται σε όλη την Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην Βορειοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά πάνω από 1°C.

Ωστόσο, όπως τονίζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.