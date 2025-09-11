Αλλαγή σκηνικού στον καιρό έρχεται σε όλη τη χώρα. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, φέρνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα κυριαρχήσουν νότιοι άνεμοι ίδιας έντασης. Στα ανατολικά, αναμένονται μεταβλητοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τοπικά τους 36 στη Θεσσαλία. Στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες θα κυμαίνεται από 29 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση Ανά Περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου (4-5 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Στα βόρεια Ιόνιο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ μεμονωμένα φαινόμενα αναμένονται στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και μεταβλητοί έως δυτικοί 3 με 4 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου (2-3 βαθμούς χαμηλότερα στα νησιά του Ιονίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ίσως εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Αναμένονται μεταβλητοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς (τοπικά στη Θεσσαλία έως και 36 βαθμούς Κελσίου, στις Σποράδες έως 29).

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός αναμένεται αίθριος, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς και στην Κρήτη έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αναμένεται αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.

Εξέλιξη Καιρού: Προοπτική επόμενων ημερών

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025: Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και απόγευμα, συνοδευόμενες από τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φθάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32-33 και τοπικά τους 34-35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32-34, ενώ στο Ιόνιο και τις Κυκλάδες τους 29-30 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, ενδεχομένως με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 3-4 μποφόρ (έως 5 πρόσκαιρα στο Ιόνιο), στα ανατολικά 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή/και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στα δυτικά, από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί και τοπικά 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Στα ανατολικά, βόρειοι 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025: Στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 και στα πελάγη τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.