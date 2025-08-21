«Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα μας βρει ο Σεπτέμβριος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, παραθέτοντας χάρτες με τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες.
Πυρκαγιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού Λαμίας
Μπροστά σε έντονους καπνούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνται στον Ε65, στο ύψος του 39ου χλμ. στον κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού. Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Ήδη τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν ρίψεις, περιορίζοντας το ένα […]
Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Παρουσία του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη σήμερα (21/8) στο Δρομοκαΐτειο όπου και εκδόθηκε το εξιτήριό του, κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα 24ωρο, πήρε δεύτερη θεραπευτική άδεια από το ψυχιατρικό ίδρυμα. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το […]
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 18χρονου που καρφώθηκε σε μπετόβεργα την ώρα που τον κυνηγούσαν
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στην Νέα Ιωνία Βόλου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Κουφόβουνο. Για άγνωστο λόγο οι νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ένας από αυτούς μπήκε στο στόχαστρο των υπολοίπων. Άρχισαν να τον […]
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 54, 58 και 61 ετών, κατηγορούμενοι, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων
Φωτιά τώρα στην Αρκαδία
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ για την κατάσβεση της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.