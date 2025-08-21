«Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι… Με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα μας βρει ο Σεπτέμβριος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, παραθέτοντας χάρτες με τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες.

