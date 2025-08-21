Ελλάδα

Παρουσία του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη σήμερα (21/8) στο Δρομοκαΐτειο όπου και εκδόθηκε το εξιτήριό του, κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα 24ωρο, πήρε δεύτερη θεραπευτική άδεια από το ψυχιατρικό ίδρυμα. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το […]