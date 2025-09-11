Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία,ενέκρινε σήμερα, ψήφισμα που καταδικάζει την παράνομη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, απαιτώντας την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωσή τους.

Από τους 602 ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στη διαδικασία, 597 ψήφισαν υπέρ, ενώ πέντε επέλεξαν να απέχουν. Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλες τις κύριες πολιτικές ομάδες.

Στο ψήφισμα, οι Ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την καταδίκη τους για τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία, η οποία διαρκεί 51 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας».

Το Κοινοβούλιο επιπλέον καταδικάζει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘επιτροπή ακίνητης περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν το ηθικό και νομικό καθήκον της ΕΕ να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι και Ευρωπαίοι πολίτες, καλώντας την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ αυτών και την εξέταση πιθανών κυρώσεων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε προφορική τροπολογία του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ (The Left), Γιώργου Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία «στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 οι τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους από το μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό δικαστήριο, όμως παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».