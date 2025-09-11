Η ριζοσπαστική αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακολουθώντας παρόμοια πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς. Παρά το γεγονός ότι η συλλογή των απαραίτητων 72 υπογραφών θεωρείται επιτυχία για την πολιτική ομάδα υπό την ηγεσία της Μανόν Ομπρί, οι πιθανότητες υπερψήφισης της πρότασης παραμένουν σταθερά ελάχιστες.

Η Μανόν Ομπρί, επικεφαλής της πολιτικής ομάδας της ριζοσπαστικής αριστεράς, κατηγόρησε ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνέργεια» στην «γενοκτονία» στη Γάζα, επισημαίνοντας πως η ΕΕ επιλέγει να «κλείνει τα μάτια» στη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η πρόταση μομφής αναμένεται να συζητηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες στο Στρασβούργο.

Διχασμός στο Ευρωκοινοβούλιο για τη στάση της ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντέδρασε πρόσφατα στις κατηγορίες, εντείνοντας τη ρητορική της έναντι της ισραηλινής κυβέρνησης και προτείνοντας την επιβολή κυρώσεων σε βάρος «εξτρεμιστών» υπουργών. Παράλληλα, πρότεινε και «μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης» μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ, σε επίπεδο εμπορικών σχέσεων. Η Μανόν Ομπρί, ωστόσο, θεωρεί τις κινήσεις αυτές ανεπαρκείς, χαρακτηρίζοντάς τες «καθυστερημένα ημίμετρα» τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να υιοθετηθούν από τα βαθιά διχασμένα κράτη-μέλη.

Η ριζοσπαστική αριστερά συνεχίζει να επικρίνει την εμπορική συμφωνία που συνήφθη στα τέλη Ιουλίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «υποτέλεια» των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στηλιτεύει και τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες του Mercosur, σημειώνοντας ότι θα επιφέρει «τρομερές συνέπειες» για το περιβάλλον.

Οι πολιτικές συμμαχίες και οι πιθανότητες επιτυχίας

Παρά τη δημοσιότητα που λαμβάνουν, τόσο η πρόταση μομφής της ριζοσπαστικής αριστεράς όσο και της άκρας δεξιάς δεν αναμένεται να προκαλέσουν καμία σημαντική ανατροπή, καθώς η δεξιά, το κέντρο και οι σοσιαλδημοκράτες φαίνεται πως διατηρούν σαφή πρόθεση στήριξης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Μανόν Ομπρί ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής της άκρας δεξιάς, υπογραμμίζοντας τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο πολιτικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, αν και η φον ντερ Λάιεν προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), αντιμετωπίζει επικρίσεις ακόμη και από τους κεντρώους και τους σοσιαλδημοκράτες συμμάχους της για την υπερβολικά συγκεντρωτική διαχείριση που επιλέγει. Ορισμένοι κατηγορούν το ΕΛΚ για «αμφισημία» στις συνεργασίες με την άκρα δεξιά, με στόχο την αποδυνάμωση της φιλοπεριβαλλοντικής νομοθεσίας.

Προοπτικές και μοναδικότητα της πολιτικής συγκυρίας

Οι επικείμενες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις μομφής θα αποτελέσουν κρίσιμο βαρόμετρο για την πολιτική ισχύ της λεγόμενης «φιλοευρωπαϊκής» πλειοψηφίας, την οποία, σύμφωνα με παρατηρητές, η φον ντερ Λάιεν εξακολουθεί να προσπαθεί να διασφαλίσει, παρουσιάζοντας εκ νέου τις πολιτικές της προτεραιότητες ενόψει του επόμενου δωδεκαμήνου.