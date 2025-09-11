Αυξήθηκε σημαντικά η δύναμη πυρόσβεσης που επιχειρεί στην περιοχή Άλσος της Αχαΐας, με στόχο τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση.

Ειδικότερα, στην περιοχή βρίσκονται πλέον 120 πυροσβέστες, διαμοιρασμένοι σε τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με την υποστήριξη 38 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος, έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα -εκ των οποίων το ένα επιστρατεύεται για τον συντονισμό της επιχείρησης- πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Παράλληλα, στην αντιμετώπιση της φωτιάς συνεισφέρουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα, όπως και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αξιοποιούνται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις εστίες.

Εκκένωση περιοχών μέσω μηνύματος 112

Νωρίτερα, εκδόθηκε κατεπείγον μήνυμα μέσω του αριθμού 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Λάκκα να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους και να κινηθούν προς τις περιοχές Κρήνη και Γρηγόρι. Η σύσταση αυτή έγινε εξαιτίας της ταχύτατης εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Άλσος και αποσκοπεί στην άμεση προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Λίγο νωρίτερα ήχησε 112 το οποίο καλεί όσους είναι στην περιοχή Μερτίδι να απομακρυνθούν προς Αίγιο.