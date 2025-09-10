Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, τόνισε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Διευκρίνισε ότι αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν το Κατάρ για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση 10 λεπτά μετά την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας «ύπουλη» την επίθεση του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ωστόσο πως το Κατάρ δεν θα εγκαταλείψει τον μεσολαβητικό ρόλο του στη διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Al Jazeera’s @vpietromarchi showed us the aftermath of Israel’s ‘targeted strike’ on Hamas officials in a diplomatic area of Qatar’s capital, Doha. pic.twitter.com/S8EWQLloUY — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025

Σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτέθηκε στη Χαμάς, στελέχη της οποίας δυστυχώς βρίσκονταν σε μία περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, πράγμα που και έκανε. Ο Πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και αισθάνεται πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης […]. Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε επίσης με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ ότι «το Κατάρ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλειά του και να διατηρήσει την κυριαρχία του».