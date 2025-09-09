Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία το παλαιστινιακό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη. «Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς. «Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα (9/9) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε το πράσινο φως για αυτήν. Πριν από δύο ημέρες μάλιστα ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

⚡️🚨🚨 Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό. Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές

Η επίσημη ονομασία για το χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ είναι «Atzeret HaDin», που μεταφράζεται περίπου ως Ημέρα της Κρίσης, σύμφωνα με το Channel 12.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι στοχοθέτησε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά MME είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Σε μια δήλωση, ο IDF και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την ηγεσία της Χαμάς σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στη δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έπεται αναφορών για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου κατοικεί η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς.

«Τα μέλη της ηγεσίας που χτυπήθηκαν ηγούνταν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την κήρυξη πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η δήλωση.

Ο στρατός κατά το δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου, δηλώνει ότι έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μεταξύ άλλων με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και άλλων πληροφοριών.

Κατάρ: Η άνανδρη ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του Κατάρ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel