«Η στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη διαφοροποιείται από εκείνη προηγούμενων ηγετών», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ενώ πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός «ακούει την κοινωνία, αναγνωρίζει τα προβλήματα και προχωρά σε μέτρα στήριξης χωρίς να διακινδυνεύει τις επόμενες γενιές ή να οδηγήσει ξανά την Ελλάδα στον εφιάλτη των μνημονίων».

Ο κ. Σκρέκας τονίζει ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά «δεν επαρκούν για να αισθανθεί η ελληνική οικογένεια ότι έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας και της ακρίβειας».

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Σκρέκα «η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει για τις παρεμβάσεις, αλλά παρουσιάζει το αποτέλεσμα πενταετούς προσπάθειας σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας και ενεργειακής κρίσης».

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό «τριπλάσιο της μέσης ευρωπαϊκής οικονομίας», και το «μέρισμα αυτής της επιτυχίας επιστρέφει στους πολίτες», ενώ πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός επέλεξε φοροελαφρύνσεις που για πολλές οικογένειες αντιστοιχούν σε «μισό, έναν ή και δύο μισθούς το χρόνο», αντί για εφάπαξ παροχές με πρόσκαιρο πολιτικό όφελος».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεσαία τάξη υπογραμμίζοντας πως «ο Μητσοτάκης είπε ότι πρώτα θα διορθώσει τις φορολογικές κλίμακες, γιατί η μεσαία τάξη βάλλεται και πληρώνει περισσότερους φόρους απ’ ό,τι θα έπρεπε».

«Όσο μειώνονται οι φόροι και έρχονται αυξήσεις, οι πολίτες θα βλέπουν περισσότερα καθαρά χρήματα στην τσέπη τους» πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε πως η στρατηγική αυτή δείχνει τον «σοβαρό πολιτικό που επιλέγει να διορθώσει τα κακώς κείμενα» αντί να προσφέρει «δώρα υπό μορφή Άγιου Βασίλη».