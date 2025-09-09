Σε δημοπρασία υψηλού ενδιαφέροντος αναμένεται να διατεθούν αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εποχή των Beatles και της δεκαετίας του 1960. Ανάμεσα στα σημαντικότερα κομμάτια της δημοπρασίας περιλαμβάνονται ένα βιβλίο με αυτόγραφα από τα «μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960», βεβαιώσεις βράβευσης που οι Beatles δεν παρέλαβαν ποτέ και ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου του Τζον Λένον.

Το συλλεκτικό βιβλίο συγκεντρώνει υπογραφές από κορυφαία μουσικά ονόματα της εποχής, ανάμεσά τους και των Beatles, τους Rolling Stones, τον Μπράιαν Τζόουνς, μέλη από το συγκρότημα The Hollies, καθώς και τον Little Richard. Ιστορία έχει και η απόκτησή του, καθώς τα αυτόγραφα συγκεντρώθηκαν από μια 16χρονη κοπέλα, η οποία, χάρη στη φιλία της με τον επιστάτη του Δημαρχείου του Σόλσμπερι, Ντένις, είχε πρόσβαση στα παρασκήνια. Η νεαρή ιδιοκτήτρια, Εντουίνα Σμιθ, αφηγείται πως ο Ντένις της επέτρεψε να εισέλθει από την πίσω πόρτα, δίνοντάς της την ευκαιρία να καθίσει με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και να παραμείνει μαζί με τους Beatles για μία ολόκληρη ώρα πριν από τη συναυλία του Ιουνίου του 1963.

Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον της συλλογής είναι και το γεγονός ότι ο επιστάτης βοήθησε την Σμιθ να συγκεντρώσει σπάνια αυτόγραφα και από άλλα διάσημα συγκροτήματα της εποχής. Όπως σημειώνει εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Catherine Southon Auctioneers & Valuers, «Το να έχεις αυτόγραφα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1960 σε ένα βιβλίο είναι αρκετά σπάνιο».

Σπάνιες βραβεύσεις και προσωπικά αντικείμενα στη δημοπρασία

Το βιβλίο με τα αυτόγραφα εκτιμάται πως θα αγγίξει τις 5.000 έως 7.000 αγγλικές λίρες κατά τη δημοπρασία. Στα ξεχωριστά αντικείμενα που διαθέτει ο οίκος δημοπρασιών περιλαμβάνεται επίσης ένα βραβείο Άιβορ Νοβέλο για το τραγούδι «Yesterday», που οι Τζον Λένον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν παρέλαβαν το 1966, με την εκτιμώμενη τιμή να φτάνει τις 800 λίρες. Παράλληλα, στη δημοπρασία προστίθεται και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία φέρεται να ανήκαν στον Τζον Λένον και η αξία τους υπολογίζεται στις 2.000 με 3.000 λίρες.

Τα γυαλιά κατέχει ο ηθοποιός Στίβεν Μπάκλεϊ, γνωστός και ως Στίβεν Μακένα, που ενσάρκωσε τον Τζον Λένον στην ταινία του Ντικ Κλαρκ «Birth Of The Beatles». Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, τα γυαλιά τού χαρίστηκαν από μια συνεργάτιδα του Λένον, η οποία προσπαθούσε να οργανώσει μια συνάντηση του ηθοποιού με τον ίδιο τον Λένον, μετά την προώθηση της ταινίας, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

Η πολυαναμενόμενη δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για συλλέκτες και λάτρεις της μουσικής ιστορίας των Beatles και των μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του ’60.