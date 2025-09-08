Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε χθες την ετοιμότητά του να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ύστερα από μια ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο ρωσικός στρατός τη νύχτα στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο της επίθεσης αυτής, η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο επλήγη για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προτίθεται να ενεργοποιήσει νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων προς τη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, είμαι». Εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, δηλώνοντας πως «δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της» και τόνισε: «Δεν είμαι διόλου ευτυχής για όσα γίνονται εκεί πέρα».

Η μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρή επίθεση με 810 drones και 13 πυραύλους από ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για τη μαζικότερη επίθεση από τη 24η Δεκεμβρίου 2022, όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Οι ουκρανικές αρχές δημοσιοποίησαν τον θάνατο επτά πολιτών, ενώ πληγές δέχθηκαν διάφορες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερο πλήγμα αποτέλεσε η καταστροφή τμήματος του κυβερνητικού κτιρίου στο κέντρο του Κιέβου, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση και περαιτέρω ανησυχία για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν αποκλειστικά «εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και υποδομές μεταφορών». Σύμφωνα με τη Μόσχα, στοχοποιήθηκαν εργοστάσια παραγωγής drones, στρατιωτικά αεροδρόμια σε διάφορες περιοχές, καθώς και δύο βιομηχανικές μονάδες στην περιφέρεια Κιέβου.

Αντιδράσεις Ουκρανίας και διεθνούς κοινότητας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε έκκληση για ισχυρή αντίδραση των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας, κάνοντας λόγο για «δολοφονίες αμάχων» και «ηθελημένο έγκλημα και παράταση του πολέμου». Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο υπογράμμισε την ανάγκη απτών πράξεων, ζητώντας αυστηρότερες κυρώσεις κυρίως στους τομείς του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους.

Σχετικά με τις κυρώσεις, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον είναι «έτοιμη να αυξήσει την πίεση» προς τη Ρωσία και κάλεσε τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι εξετάζει στοχευμένες δράσεις και εναντίον χωρών που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, επιβάλλοντας ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Ζελένσκι επισήμανε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «πολύ δυσαρεστημένος» από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω κυρώσεων

Ο Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε πως, αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ καταλήξουν σε συμφωνία για επιπλέον κυρώσεις και δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα υποστεί σοβαρό πλήγμα. Όπως δήλωσε, «αυτό θα οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε, τέλος, ότι αναμένει ευρωπαίους ηγέτες στη Ουάσιγκτον για συνομιλίες, ενώ επανέλαβε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία είχε διατυπώσει και την προηγούμενη Πέμπτη.