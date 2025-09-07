Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κόροσε, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Δνιπροπετρόφσκ (Δνίπρο) στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές του ρωσικού υπουργείου, ο στρατός πραγματοποιεί συντονισμένες επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του ουκρανικού στρατιωτικο-βιομηχανικού τομέα. Οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν επίσης σε στοχευμένες επιδρομές σε μεταφορικές υποδομές αλλά και στρατιωτικά αεροπορικά πεδία εντός ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση και ενημερωτική αξιοπιστία

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε πως δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αναφορών που προέρχονται από το πεδίο των επιχειρήσεων.