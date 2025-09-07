Τουλάχιστον τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, είναι ο τραγικός απολογισμός της τελευταίας νυχτερινής ρωσικής επίθεσης με drones και πυραύλους στο Κίεβο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για 18 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης και μιας κυβερνητικής εγκατάστασης, όπως και πολυκατοικιών που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, η επίθεση ξεκίνησε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και ακολούθησαν βαλλιστικοί πύραυλοι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε κεντρικό κυβερνητικό κτίριο. Μαρτυρίες δημοσιογράφων του Ρόιτερς ανέφεραν ότι «πυκνοί καπνοί υψώνονταν» στη συνοικία Πετσέρσκι, σηματοδοτώντας την έκταση των καταστροφών.

Νεότερα στοιχεία από τον δήμαρχο, μέσω Telegram, κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων, περιλαμβανομένου ενός παιδιού και μιας νεαρής γυναίκας. Μεταξύ των πέντε τραυματιών που χρειάστηκαν νοσηλεία συγκαταλέγεται και μια εγκυμονούσα. Επίσης, αναφερθηκε πως μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε σε καταφύγιο στην ανατολική συνοικία Νταρνίτσκι, όπου σημειώθηκαν και οι άλλοι θάνατοι.

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επιβεβαιώνουν ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας που υπέστη σοβαρές δομικές φθορές. Στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι, αρκετά διαμερίσματα 9ώροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones προκάλεσαν φωτιές τόσο σε 16ώροφη όσο και σε άλλες 9ώροφες πολυκατοικίες.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «εσκεμμένα και συνειδητά πλήττει πολιτικούς στόχους». Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες εκρήξεις καταγράφηκαν και στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, με διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Μαλέτσκι.

Ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης σε υποδομές μεταφορών της Κρεβί Ρι, όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, βάσει του στρατιωτικού διοικητή Ολεξάντρ Βίλκουλ. Στην Οδησσό, πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν πολυκατοικίες και κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας πυρκαγιές σε διαμερίσματα, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Κλιμακούμενη ένταση και διεθνείς εξελίξεις

Σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας τέθηκε σε ισχύ συναγερμός για εναέριες επιδρομές της Ρωσίας. Παράλληλα, η Πολωνία ανακοίνωσε την άμεση απογείωση πολεμικών αεροσκαφών της και συμμαχικών δυνάμεων, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του εναέριου χώρου της.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατά τις νυχτερινές επιχειρήσεις καταστράφηκαν συνολικά 69 ουκρανικά drones, ενώ στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι. Η φωτιά κατασβέστηκε «γρήγορα» και όπως αναφέρουν οι ρωσικές αρχές, «δεν υπήρξαν απώλειες».

Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Επιπλέον, στη ρωσική διοίκηση της περιφέρειας Ζαπορίζια καταγγέλλεται ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή εκπαιδευτικού κέντρου στον πυρηνικό σταθμό της πόλης, λίγα μόλις μέτρα από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τις αρχές, «δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές ή αύξηση ραδιενέργειας».

Το εν λόγω κέντρο χαρακτηρίζεται «μοναδικό», καθώς φιλοξενεί τον μόνο προσομοιωτή πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα, απαραίτητο για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ο σταθμός της Ζαπορίζια – ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης – βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου, με τη λειτουργία του να υπολειτουργεί, αλλά τη διαδικασία ψύξης των αντιδραστήρων του να παραμένει επιτακτική.

Υπογραμμίζεται, μέχρι στιγμής, ότι «δεν υπήρξε πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο» λόγω της επίθεσης, σύμφωνα με τις διορισμένες από τη Μόσχα αρχές. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται σοβαρά για κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια της Ζαπορίζια και της ευρύτερης περιοχής.