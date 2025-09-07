Η Εθνική Ελλάδας στους «8» του Eurobasket! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν το «πρώτο βιολί» και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν η «ορχήστρα» του στη νίκη (84-79) επί του Ισραήλ, αποτέλεσμα που την έστειλε στην προημιτελική φάση της σπουδαίας διοργάνωσης.

Ο «Greek Freak» τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ και ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του αγώνα.

Άξιοι συμπαραστάτες του οι Κώστας Σλούκας και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. «Μελανά» σημεία της Εθνικής και οι λόγοι για τους οποίους έμεινε χαμηλά η διαφορά, αφενός το κακό ποσοστό στα τρίποντα (16%), αφετέρου τα πολλά ατομικά λάθη (16), ωστόσο συνολικά η Ελλάδα έπαιξε καλό μπάσκετ, αξιοποίησε στο έπακρο το μεγάλο της επιθετικό όπλο -τον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς- ενώ πολύ καλή στα κρίσιμα σημεία ήταν και η άμυνά της. Επόμενη αντίπαλος της Εθνικής στο δρόμο για το μετάλλιο, η Λιθουανία, το βράδυ της Τρίτης.

Η μπάλα στον Γιάννη από την αρχή

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε στο ματς με εμφανή στόχευση να πάρει την μπάλα ο Γιάννης στην επίθεση, με τον Βασίλη Σπανούλη να ξεκινάει στην πεντάδα και τον Αντετοκούνμπο και τον Μήτογλου για να μαρκάρει ο δεύτερος τον Ρόμαν Σόρκιν.

Στου δρόμου τα μισά για το τέλος της πρώτης περιόδου η Ελλάδα ήταν μπροστά με 18-12 και τον Γιάννη να έχει 8 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας ομάδα να είναι μπροστά με +6 και σκορ 28-22. Από την άλλη ο Γκινάτ ήταν ο καλύτερος των Ισραηλινών με 7 πόντους, με τον Άβντιγια να μένει στους τέσσερις.

το δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τον Γιάννη να μην κατεβάζει ταχύτητα και να συνεχίζει να είναι η αιχμή του δόρατος για την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Σλούκας ανέβασε την απόδοσή του μοίρασε πολύ καλά την μπάλα, έβγαλε άμυνες και έβαλε δύο μεγάλα σουτ για να δώσει για πρώτη φορά στην Εθνική μας διψήφιο προβάδισμα με +11 και σκορ 50-39 στο δίλεπτο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Ελλάδα μπροστά με 50-41 και τον υπερηχητικό Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 21 πόντους με 10/11 δίποντα σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Τα λάθη κράτησαν χαμηλά τη διαφορά

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Ισραηλινοί βελτίωσαν την εικόνα τους και με συνεχόμενα τρίποντα από Άβντιγια και Σόρκιν, μείωσαν στο -3, μπαίνοντας και πάλι στην διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Σε εκείνο το σημείο ωστόσο η Εθνική μας αντέδρασε και πάλι, πίεση στην περιφέρεια , έκλεψε μπάλες και βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική με τα λάθη, θα είχε ακόμα μεγαλύτερη διαφορά.

Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας ομάδα στο +8 και σκορ 67-59.

Στην τελευταία περίοδο η αποκάλυψη ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ δίνοντας λύση στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Γιάννης κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 73-59 στο 33′ και από εκεί και πέρα το Ισραήλ συμβιβάστηκε με την… τύχη του. Ο Άβντιγια έβαλε τρίποντο για να μειώσει στους 10 (75-65 στο 36′), όμως ο Γιάννης είχε ακόμα μία απάντηση.

Ο Παπανικολάου έβαλε το τρίποντο και το… βουλοκέρι για το 80-70 στο 38′ που έκρινε τα πάντα. Κι ας έκανε η Εθνική πολλά για να μετατραπεί το φινάλε σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν