Ελλάδα και Ισραήλ αγωνίζονται για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την Εθνική μας να προηγείται στο ημίχρονο με 50-41.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει βάλει στα… καλάθια τους αντιπάλους του.

Ο «Greek Freak» έχει βρει τους χώρους για να εφορμά προς το καλάθι του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο σύνολο του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί.

Ενδεικτικό είναι πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είναι μόνο ουσιαστικός, αλλά προσφέρει και μπόλικο θέαμα έχοντας μερικά εντυπωσιακά καρφώματα.

Ο Γιάννης ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος έχοντας 21 πόντους (10/12 εντός πεδιάς, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, μένοντας στο παρκέ για περίπου 12 λεπτά.