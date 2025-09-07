Τη σημασία της συνεννόησης με την αντιπολίτευση σε καίρια ζητήματα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του Protagon.

Όπως τόνισε, «επιχείρησα χθες να ρίξω τους τόνους στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, οδηγούμε τους πολίτες στην αποχή, όταν μιλάμε με ένταση.

Στη συνταγματική αναθεώρηση θα αναζητήσουμε συγκλίσεις, το επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγμα, χρειαζόμαστε 180 ψήφους.

Δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Πρέπει να βρούμε έναν κοινόν τόπο στις διοικήσεις των ανεξάρτητων Αρχών.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση».