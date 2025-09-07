Σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά κλήθηκε να απαντήσει ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Εγώ στον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Σήμερα βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νωπό, η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης ενωμένης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας της πατρίδας μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ δύσκολους καιρούς» πρόσθεσε.