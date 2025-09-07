Τη μία από τις μεγάλες αγωνίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν προετοίμαζε το πακέτο της ΔΕΘ, την μαρτύρησε ο ίδιος από το Βελλίδειο στη χθεσινοβραδινή ομιλία του: η ανησυχία για τυχόν κατηγορίες περί παροχολογίας για απεγκλωβισμό της κυβέρνησης από το δλύσκολο πολιτικό περιβάλλον οδήγησε τον πρωθυπουργό στην αποστροφή «δεν είναι ένας κατάλογος, απλά, παρεμβάσεων σε διάφορα πεδία, είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα με ξεκάθαρες πολιτικές προτεραιότητες».

Οι υπόλοιπες αγωνίες και πολιτικές στοχεύσεις κρύβονται πίσω από τις εξαγγελίες –από τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και από τα «μεταρρυθμιστικά» ορόσημα που τέθηκαν με ορίζοντα το 2030. Έχοντας αφήσει πίσω του το πρώτο μισό της δεύτερης θητείας του, ο Μητσοτάκης σήμανε και επίσημα την επιχείρηση επαναπροσέγγισης του κοινού που τον στήριξε το 2023.

Η έμφαση στη μεσαία τάξη και στην οικογένεια (μέσα από την «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης, μια παρέμβαση ύψους 1.6 δις ευρώ», κατά τον ίδιο) σηματοδοτεί την ανάγκη να επανασυνδεθεί με τον βασικό πυρήνα της εκλογικής βάσης.

Εξ ου και τα ταυτόχρονα «ανοίγματα» στο Κέντρο (στο μεταρρυθμιστικό Κέντρο, ακριβέστερα) και στα δεξιά (με σήματα στήριξης σε προνομιακά ακροατήρια, όπως οι ένστολοι). Ειδικά για το πρώτο υπήρξαν άλλωστε και παραπομπές στο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο – και μένει να φανεί στη σημερινή συνέντευξη Τύπου το πως θα επιλέξει να τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο διακυβέρνησής του. Υπήρξαν επίσης παραπομπές στο 2030 – «αυτός είναι ο προορισμός μας με μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν οριστικά την εικόνα της χώρας», όπως είπε για να ορίσει συγκεκριμένες «προκλήσεις»: η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση του «νέου ΕΣΥ», οι «σύγχρονες» Πολεοδομίες και το πλήρες Κτηματολόγιο, και ο «Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης» των επόμενων δεκαετιών.

Στο φόντο εύθραυστων ισορροπιών στο εσωκομματικό πεδίο και των πιέσεων εκ δεξιών, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις «αρχές» που συνοδεύουν τη ΝΔ από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή («αποτελείτε τον πιο αυστηρό μας κριτή με τον τρόπο σας, αλλά και τον πιο πιστό μας σύντροφο» είπε στους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες) αλλά ταυτόχρονα μίλησε για το «ευρύ μέτωπο» των πολιτών που πιστεύουν στην Ευρώπη, στον εκσυγχρονισμό, στη Δημοκρατία: όσους «δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη στη δική μας παράταξη» αλλά «μαζί τους αντιδράσαμε στην περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, χαράξαμε αργότερα, μαζί και πάλι, μια τροχιά εθνικής ανόρθωσης».

Οι απογοητευμένοι

Δεν είναι μόνο η προσπάθεια να ρίξει νέες γέφυρες εμπιστοσύνης στα μεσοστρώματα και στους οικογενειάρχες, είναι επιπλέον η «έκπληξη» για τους νέους εργαζομένους. Με δεδομένες τις μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη νεότερη γενιά (τις μετρούν οι δημοσκόποι), ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αιφνιδιάσει τους 20άρηδες με θετικό μήνυμα – κάτι «ριζοσπαστικό» κατά τον ίδιο (κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο και οι ηλικίες 25 – 30 ετών θα φορολογούνται με τον συντελεστή στο 9% αντί του 22%).

Πρόκειται για ομάδες (και τα μεσαία εισοδήματα και οι νέοι) που ανήκουν στους απογοητευμένους έως δυσαρεστημένους ή θυμωμένους με την κυβέρνηση, γι’ αυτό αναζητήθηκαν τρόποι ώστε να ανοίξουν ξανά τα αυτιά τους στον κυβερνητικό λόγο. Το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια, από όπου προκύπτουν πιέσεις (απώλειες δυνάμεων, κοινώς).

Άτυπη προεκλογική τροχιά

Ο Μητσοτάκης έθεσε την κυβέρνηση σε μια άτυπη προεκλογική τροχιά, με δεδομένη την αγωνία ότι πλέον δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια χρόνου για διορθώσεις πορείας και άρα για λάθη, άστοχες κινήσεις και προβληματικές συμπεριφορές. Ίσως για πρώτη φορά μίλησε τόσο καθαρά για τις προτεραιότητες στον εκλογικό ορίζοντα αλλά και για το μετεκλογικό τοπίο: «Το 2026 και το 2027 θα είναι κρίσιμοι σταθμοί».

Όμως στάθηκε ακόμα περισσότερο στο… μετά, επιχειρώντας να επανακαλλιεργήσει εικόνα «μεταρρυθμίσεων» και «μετριοπάθειας». Χαρακτηριστικές οι λέξεις «συγκλίσεις», «συναινέσεις» και «διάλογος», «κοινή διάθεση». Είναι σαφές ότι παραμένει η πολιτική στόχευση συμπίεσης του ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση που παρασκηνιακά τρέχουν σενάρια και συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς και καταγράφεται μια απόπειρα της κυβέρνησης να φανεί προς τους ψηφοφόρους οι οποίοι αποστρέφονται την τοξικότητα ότι εκείνη τραβά διαχωριστική γραμμή – και ρίχνει το μπαλάκι του διαλόγου στην αντιπολίτευση.