Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος την Παρασκευή, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση μιας «μαύρης λίστας» κρατών που κατηγορούνται για την άδικη κράτηση Αμερικανών πολιτών. Το νέο μέτρο της αμερικανικής κυβέρνησης στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων σε αξιωματούχους των εν λόγω χωρών που διαδραματίζουν ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις.

Η λίστα αυτή, η δημιουργία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είναι εμπνευσμένη από τον γνωστό κατάλογο κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Όπως υπαγορεύει το νέο πλαίσιο, η ένταξη στη λίστα συνεπάγεται βαριές οικονομικές κυρώσεις για τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Εξεταζόμενες Χώρες και «Διπλωματία των Ομήρων»

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει γνωστοποιήσει επίσημα ποια συγκεκριμένα κράτη εξετάζονται για την ένταξή τους στη λίστα. Ωστόσο, ανώτατος αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι περιπτώσεις όπως η Κίνα, το Ιράν και το Αφγανιστάν αποτελούν αντικείμενο στενής παρακολούθησης, καθώς έχουν εμπλακεί «επανειλημμένα» σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «διπλωματία των ομήρων». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος: «Χαράσσουμε σήμερα πολύ καθαρή γραμμή, κόκκινη γραμμή: δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε Αμερικανούς ως διαπραγματευτικά χαρτιά, σε διαφορετική περίπτωση εκτίθεστε σε πολύ σοβαρές συνέπειες».

Νέα μέτρα και κυρώσεις

Σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα, κυρώσεις θα επιβάλλονται σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, ενώ ειδικότερα στους αξιωματούχους που συμμετέχουν σε κρατήσεις Αμερικανών θα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί πλέον το δικαίωμα να απαγορεύει στους Αμερικανούς πολίτες να ταξιδεύουν στις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αυστηρή απαγόρευση ταξιδιών των πολιτών της μόνο προς τη Βόρεια Κορέα. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε συνέπεια της τραγικής υπόθεσης του Ότο Γουόρμπιαρ, φοιτητή που συνελήφθη το 2015 στην Πιονγκγιάνγκ και απεβίωσε το 2017, λίγο μετά την απελευθέρωσή του.