Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 ολόκληρος ο κόσμος θρήνησε τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μόλις λίγες ημέρες μετά το μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου. Η κηδεία της στο Λονδίνο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παγκόσμια γεγονότα της δεκαετίας του ’90, με περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να την παρακολουθούν τηλεοπτικά.

Η Νταϊάνα είχε κερδίσει την αγάπη των πολιτών με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό της, συνδυάζοντας τη μοναρχική παράδοση με μια πιο προσιτή εικόνα. Χιλιάδες πολίτες συνέρρεαν καθημερινά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αφήνοντας λουλούδια, γράμματα και κεριά, σε μια πρωτοφανή έκρηξη δημόσιου πένθους.

Το μοιραίο βράδυ, η πριγκίπισσα και ο σύντροφός της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, αναχώρησαν από το ξενοδοχείο Ritz με σκοπό να αποφύγουν τους παπαράτσι. Ο οδηγός τους, Ανρί Πολ, οδηγώντας τη Μερσεντές με υπερβολική ταχύτητα, προσπάθησε να ξεφύγει από τους φωτορεπόρτερ και συγκρούστηκε στο τούνελ Pont d’Alma. Ο Ντόντι και ο οδηγός σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η Νταϊάνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο La Petie – Salpetriere, όπου λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Αμέσως γεννήθηκαν θεωρίες συνωμοσίας και κατηγορίες για τον ρόλο των παπαράτσι, αλλά και αμφιβολίες για την κατάσταση του οδηγού. Ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, ισχυρίστηκε ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος και ότι η τραγωδία δεν ήταν ατύχημα, κατηγορώντας τη βασιλική οικογένεια και μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι επίσημες έρευνες κατέληξαν ότι πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα, με κύρια αίτια την κατάσταση μέθης του οδηγού, την υπερβολική ταχύτητα και την καταδίωξη από τους παπαράτσι.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η απώλεια της «πριγκίπισσας του λαού» συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία και τη συλλογική μνήμη.