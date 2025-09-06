Ένας 37χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, έγινε πηγή ζωής για συνανθρώπους μας μετά τον θάνατό του. Η δωρεά οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Παρασκευή, χαρίζοντας ελπίδα σε πολλούς ασθενείς που περίμεναν μεταμόσχευση. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, από τον 37χρονο δόθηκαν πνεύμονες, ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς.

Συνεργασία νοσοκομείων και διασωστικών φορέων

Η πολύπλοκη διαδικασία πραγματοποιήθηκε χάρη στη στενή συνεργασία ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της ΜΕΘ του Βενιζελείου, εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΝΗ), αλλά και ομάδων μεταμόσχευσης από τη Ρώμη και το Μιλάνο της Ιταλίας. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και της Τροχαίας Ηρακλείου, που εξασφάλισαν τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των οργάνων προς τους λήπτες.

Όπως σημειώνει ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, «ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες». Η σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βασικό γνώμονα τον σεβασμό στον δότη και την ελπίδα για τους λήπτες, αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία, όπως τονίζει ο κ. Δανδουλάκης, «με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας σε συνανθρώπους μας την ελπίδα για μια νέα ζωή».