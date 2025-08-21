Ο 15χρονος Δημήτρης από τα Φάρσαλα αναρρώνει σε κλινική του Τορίνο, μετά την επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος που του έγινε λόγω θερμοπληξίας σε πεζοπορία στο Μέτσοβο. Ο έφηβος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, έχει επαφή με το περιβάλλον και παρακολουθείται συνεχώς από εξειδικευμένους γιατρούς, ενώ οι γονείς του βρίσκονται στο πλευρό του.

Όπως εξηγεί στο onlarissa ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος Δημήτρης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει:

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».