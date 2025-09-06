Σε συνέντευξη στο Newsbeast, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις θέσεις του κόμματος ενόψει της ΔΕΘ, στις δυνατότητες πολιτικών συνεργασιών και στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Κώστας Ζαχαριάδης χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «αποτυχημένη και διεφθαρμένη», τονίζοντας ότι υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική ανάγκη να αποχωρήσει. Όπως ανέφερε, η πολιτική της έχει επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών, με την ακρίβεια να πλήττει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδα.

Κυβερνητικός προσανατολισμός και συνεργασίες

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε πως το κόμμα διατηρεί ξεκάθαρο κυβερνητικό προσανατολισμό και δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασίες, ιδίως με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, με τις οποίες –όπως είπε– υπάρχουν κοινές προγραμματικές θέσεις. Ωστόσο, υποστήριξε πως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει πρόθεση για σύγκλιση.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η εκλογική βάση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς εκφράζει ολοένα και πιο έντονα την επιθυμία για συνεργασία, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. «Υπάρχει ένα πλειοψηφικό αίτημα που λέει: συνεργαστείτε, βρείτε τα, κάντε κάτι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανάγκη υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών

Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και να επικρατήσει μια νέα λογική συνεργασίας, με συνθετική, αθροιστική και πολλαπλασιαστική προσέγγιση.

Τέλος, έκανε ειδική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική του παρακαταθήκη. Όπως είπε, η σημαντική παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού εξακολουθεί να εκφράζει διαχρονικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο από την περίοδο που ήταν πρόεδρος του κόμματος, όσο και σήμερα, με την ηγεσία να βρίσκεται στα χέρια του Σωκράτη Φάμελλου.