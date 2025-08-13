«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης και προσθέτει «Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;».

Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το… pic.twitter.com/1S0BSZHWM4 — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 13, 2025

Η Σοφία Βούλτεψη, προσκεκλημένη στο MΕGA, σχολιάζοντας τις μεγάλες φωτιές που καίνε όλη την Ελλάδα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Είπε ακόμα πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

«Πιστεύω πια πως αντί για νόμους για το τι στολές πρέπει να φοράνε, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές, που θα κάνουν περιπολίες κοκ».