Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την ίδρυση νομικών σχολών από ιδιωτικά πανεπιστήμια τοποθετείται, με ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης υπενθυμίζει ότι, το 2019, η τότε υπουργός Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας είχε δηλώσει «Η χώρα μας έχει χιλιάδες άνεργους δικηγόρους, δεν χρειάζεται 4η Νομική», επικαλούμενη το επιχείρημα αυτό για την κατάργηση της Νομικής Σχολής Πατρών – μιας σχολής που είχε ιδρυθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τριπλασιασμός νομικών σχολών σε ιδιωτικό πλαίσιο

Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι ενώ στο παρελθόν αυτό αποτέλεσε το βασικό ζήτημα για την κατάργηση μιας σχολής σε ένα μεγάλο δημόσιο πανεπιστήμιο, τώρα – όπως αναφέρει – «το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές!». Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, πλέον δεν τίθεται θέμα υπερπληθυσμού δικηγόρων, ούτε πρόβλημα ανεργίας στον χώρο.

Κλείνοντας, ο ίδιος ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του, η αριστεία των διδάκτρων».