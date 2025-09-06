Ο Άντονι Χόπκινς, δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως πρωταγωνιστής στη νέα ταινία «A Visit To Grandpa’s». Το φιλμ αντλεί έμπνευση από τη συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης του εμβληματικού Ουαλού συγγραφέα Ντίλαν Τόμας, εστιάζοντας σε μια διαφορετική πλευρά της παιδικής αθωότητας και φαντασίας.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της ταινίας έχει αναλάβει ο DJ Caruso, ο οποίος συνεργάστηκε ξανά με τον Χόπκινς στην βιβλική παραγωγή «Mary». Τη διανομή και τις διεθνείς πωλήσεις διαχειρίζεται η WestEnd Films, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται δυναμικά στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Η υπόθεση εστιάζει σε ένα νεαρό αγόρι που καλείται να περάσει το καλοκαίρι του στην απομονωμένη φάρμα της Ουαλίας, παρέα με τον εκκεντρικό αλλά ιδιαίτερα χαρισματικό παππού του. Παρότι αρχικά αναμένει μέρες ανίας και αυστηρών κανόνων, ο μικρός βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, ανατροπές και απολαυστικό χάος, με ανείπωτες ιστορίες, αναμνήσεις και σκανδαλιές να φωτίζουν τη διαμονή του.

Ο Άντονι Χόπκινς, μιλώντας για τη νέα αυτή πρόκληση, δήλωσε: «Αυτή είναι μια δυνατή και βαθιά όμορφη ιστορία, που μου επιτρέπει να επιστρέψω στις ουαλικές ρίζες μου, ενώ εξερευνώ το αξιοσημείωτο όραμα και την πρόζα του Ντίλαν Τόμας. Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι για άλλη μια φορά με τον DJ, με τον οποίο μοιράζομαι έναν βαθύ δημιουργικό δεσμό».

Η δημιουργική συνεργασία και η ευρωπαϊκή συμπαραγωγή

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Huw Penallt Jones, Hannah Leader και Amory Leader, ενώ το πρότζεκτ αποτελεί αποτέλεσμα ευρωπαϊκής συμπαραγωγής μεταξύ των εταιρειών Adler Entertainment και U-Media.

Ο σκηνοθέτης DJ Caruso περιέγραψε τη γέννηση της ιδέας: «Σε ένα ανεμοδαρμένο πλατό στο Μαρόκο, ο Σερ Άντονι και εγώ ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την Ουαλία, τον πολιτισμό της και τη μεγαλοφυΐα του Ντίλαν Τόμας ο οποίος μπορούσε να δημιουργήσει ολόκληρους κόσμους με μία απλή πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτή η στιγμή άναψε τη δημιουργική μου φλόγα και με έφερε πίσω στο ‘A Visit to Grandpa’s’, μια ιστορία που μου έμεινε χαραγμένη στη μνήμη πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν την διάβασα για πρώτη φορά. Το να μοιραστώ αυτό το ταξίδι με τον Σερ Άντονι, μεταφέροντας το όραμα του Ντίλαν Τόμας από το χαρτί στην οθόνη, είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της σκηνοθετικής μου καριέρας», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Deadline, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026 στην Ουαλία, φέρνοντας στο προσκήνιο μια μοναδική κινηματογραφική πρόταση με διεθνές ενδιαφέρον.