Ο Άντονι Χόπκινς έχασε με τραγικό τρόπο το σπίτι του στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια που σάρωσαν το Λος Άντζελες. Ο θρυλικός ηθοποιός, 87 ετών, έρχεται τώρα να προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα με τις ελίτ του Χόλιγουντ που έχουν χάσει τα σπίτια τους, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν την περιοχή.

Επί του παρόντος, πάνω από 30.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης, με πολλές διασημότητες μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Αυτό που κάποτε ήταν ένα όμορφο ακίνητο

Ο Άντονι Χόπικνς, ο οποίος αγόρασε ένα εντυπωσιακό σπίτι με τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια στην περιοχή Pacific Palisades έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021, είδε την ιδιοκτησία του να καταστρέφεται από τις φλόγες.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τα απανθρακωμένα απομεινάρια του κλασικού αποικιακού σπιτιού, με έναν καμένο φράχτη να στέκεται ως το μόνο ίχνος αυτού που κάποτε ήταν ένα όμορφο ακίνητο.

Η αγορά του σπιτιού ήταν μια νέα αρχή για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, ο οποίος μόλις είχε πουλήσει το μακροχρόνιο εξοχικό του στο Μαλιμπού, μπροστά στον ωκεανό, για 10,5 εκατομμύρια δολάρια – υπερδιπλάσια από ό,τι πλήρωσε γι’ αυτό το 2001.

Δείτε το βίντεο με το σπίτι του Άντονι Χόπκινς πριν και μετά

Άντονι Χόπκινς: Ένα σερί ατυχιών με τη φωτιά

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το σπίτι του Άντονι Χόπκινς αντιμετωπίζει καταστροφικές φλόγες. Τον Νοέμβριο του 2018, το σπίτι του γλίτωσε οριακά από την πυρκαγιά Woolsey, η οποία κατέκαψε την ιδιοκτησία του γείτονά του.

Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω, στο 2000, ο Άντονι Χόπκινς έχασε και το σπίτι του στο Λονδίνο σε πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς, τότε ήταν ασφαλής στο Λος Άντζελες.

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται, ο Χόπκινς και πολλοί άλλοι έχουν μείνει να παλεύουν με τη σπαρακτική απώλεια των σπιτιών τους σε μια από τις πιο σκληρά πληγείσες περιοχές του Λος Άντζελες.

Η έπαυλη των ηθοποιών Άνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ, αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκαταλέγεται μεταξύ των 1.000 κατασκευών που έχουν καταστραφεί εξαιτίας των πυρκαγιών.

Το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι πέντε υπνοδωματίων το 2019, αλλά οι φωτογραφίες δείχνουν το ακίνητο να έχει πλέον τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο 45χρονος πρωταγωνιστής του Nobody Wants This και η 38χρονη ηθοποιός του Gossip Girl είχαν φωτογραφηθεί για τελευταία φορά δημόσια στα βραβεία Χρυσών Σφαιρών, λιγότερο από δύο ημέρες πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές.

Ζούσαν στο σπίτι των 6.000 τετραγωνικών μέτρων με τις δύο μικρές τους κόρες. Ομοίως, η οικολογική κατοικία της ηθοποιού Άννα Φάρις, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδεκατίστηκε εντελώς από τη φωτιά.

Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν πώς από την κατοικία της σταρ του Scary Movie δεν έμεινε παρά ένας σωρός από μπάζα.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τα απανθρακωμένα απομεινάρια του κλασικού αποικιακού σπιτιού, με έναν καμένο φράχτη να στέκεται ως το μόνο ίχνος αυτού που κάποτε ήταν ένα όμορφο ακίνητο

Το «σπίτι των ονείρων» μας

Η πρώην παρουσιάστρια talk show, Ρίκι Λέικ μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση πενθώντας για την «ανυπολόγιστη» απώλεια του «σπιτιού των ονείρων της».

Η 56χρονη Λέικ αγόρασε το ακίνητο το 2014. Η ίδια και ο σύζυγός της Ρος Σούσμαν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου εκεί, στην πίσω αυλή τους, μόλις πριν από τρία χρόνια.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πληκτρολογώ αυτές τις λέξεις […] ο Ρος και εγώ χάσαμε το σπίτι των ονείρων μας», έγραψε η Λέικ στο Instagram.

«Αυτή η περιγραφή ‘σπίτι των ονείρων’ δεν αρκεί. Ήταν ο επίγειος παράδεισος μας. Το μέρος όπου σχεδιάζαμε να γεράσουμε μαζί.

»Ποτέ δεν θεωρήσαμε δεδομένο το παραδεισένιο σημείο μας στον γκρεμό με θέα το αγαπημένο μας Μαλιμπού, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η απώλεια είναι ανυπολόγιστη».

*Με στοιχεία dailymail.co.uk