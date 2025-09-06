Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/9) στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κρατητός, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Συγκεκριμένα, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το λεωφορείο εκείνη την ώρα μετέφερε επιβάτες, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το περιστατικό περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία.