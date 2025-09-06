Μείωση των θυμάτων, αλλά αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και των τραυματισμών, καταγράφεται στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων μειώθηκε, ωστόσο οι τραυματίες αυξήθηκαν σημαντικά.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν συνολικά 229 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία). Από αυτά, 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 290 τραυματίστηκαν, είτε σοβαρά είτε ελαφρά. Την αντίστοιχη περίοδο του 2024, είχαν καταγραφεί 180 τροχαία περιστατικά, 26 νεκροί και 233 τραυματίες.

Αύξηση περιστατικών και διαφοροποίηση κατανομής ανά μήνα

Τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν τον Μάιο (44 περιστατικά), ενώ ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τη μικρότερη καταγραφή (29 περιστατικά). Οι θάνατοι κορυφώθηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, φτάνοντας τα 6 θύματα ανά μήνα, ενώ Ιανουάριος και Μάρτιος είχαν τον μικρότερο αριθμό με 2 θανάτους τον καθένα. Σε ό,τι αφορά τους βαριά τραυματίες, ο Ιούνιος παρουσίασε τα περισσότερα περιστατικά (5), ενώ τον ίδιο μήνα δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Οι ελαφρά τραυματίες ήταν περισσότεροι τον Ιανουάριο (54) και λιγότεροι τον Φεβρουάριο (33).

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ, η εικόνα στα τροχαία διαμορφώνεται ως εξής ανά περιφερειακή ενότητα:

Αιτωλοακαρνανία: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 105 τροχαία περιστατικά, με 10 νεκρούς, 7 βαριά και 123 ελαφρά τραυματίες. Για το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 75 ατυχήματα, με 6 νεκρούς, 6 βαριά και 88 ελαφρά τραυματίες.

Αχαΐα: Στους πρώτους έξι μήνες του 2025 σημειώθηκαν 86 τροχαία, με 6 νεκρούς, 2 σοβαρά και 108 ελαφρά τραυματίες. Την ίδια περίοδο το 2024, τα περιστατικά ήταν 71, οι νεκροί 13, οι βαριά τραυματίες 6 και οι ελαφρά τραυματίες 91.

Ηλεία: Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 38 τροχαία, με 6 νεκρούς, 4 βαριά και 46 ελαφρά τραυματίες. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν 34 ατυχήματα, 7 νεκροί, 2 βαριά και 40 ελαφρά τραυματίες.

Τα στοιχεία δείχνουν πως ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, τραυματιών και συνολικών τροχαίων καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία. Στην Αχαΐα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση άνω του 50% στους νεκρούς και στους βαριά τραυματίες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντίθετα, στην Ηλεία, δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.