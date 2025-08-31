Εβδομήντα τέσσερα τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί, 1.295 τραυματίες. Η ελληνική άσφαλτος μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο αιματηρών απωλειών, με την πραγματικότητα να σοκάρει: κάθε 14 ώρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε τροχαίο. Τραγική πρωτιά Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την τραγική πρωτιά: η Ελλάδα ανέβηκε το 2024 στην 3η θέση με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δείχνει μείωση. Την τραγική αυτή εικόνα, περιέγραψε ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Ertnews. «Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκαρφαλώσαμε άλλη μία θέση. Ήμασταν στην 4η θέση το 2023 και το 2024 με αύξηση 4%. Ανεβήκαμε στην 3η θέση πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Σταθερά η Ρουμανία και η Βουλγαρία με μία αυξητική τάση της τάξης του 4%, όταν ο μέσος όρος τροχαίων ατυχημάτων θανατηφόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 3%», ανέφερε. Δυο νέα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες έβαψαν με αίμα την άσφαλτο. Η πρώτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος 21 ετών όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ενώ ο 23χρονος συνεπιβάτης του χαροπαλεύει. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε και στην Κοζάνη όταν επιστρέφοντας από γάμο το ξημέρωμα ένας 28χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και σκοτώθηκε.

Εύβοια

Νέα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο.

Οι εικόνες από τα κατεστραμμένα οχήματα που έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών καταδεικνύουν την σφοδρότητα της μετωπικής σύγκρουσης, από την οποία ο 21 ετών οδηγός της μοτοσικλέτας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο ενώ ο 23χρονος συνεπιβάτης διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή των Ψαχνών. Η σύγκρουση σύμφωνα με την τροχαία έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας που κινείτο το όχημα που οδηγούσε 82χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η μοτοσικλέτα, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Κοζάνη

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος και στην Κοζάνη.

Ο 28χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση τα ξημερώματα έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, καρφώθηκε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες διαλύοντας τες και ανατράπηκε σε χαντάκι.

Διερχόμενοι οδηγοί, που είδαν την τρελή πορεία του οχήματος ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Παράσυρση πεζού στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Μια γυναίκα από τη Ρουμανία τα ξημερώματα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όταν 58χρονος οδηγός την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του στο Παλαιό Φάληρο.

Η 33χρονη στην προσπάθειά της να περάσει κάθετα την λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών, παρασύρθηκε από οδηγό αυτοκινήτου. Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Νέα Κίος

Οι εικόνες από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο που έκανε βουτιά στο κενό από γέφυρα της Νέας Κίου Αργολίδας σοκάρει.

Ο οδηγός του μαύρου Ι.Χ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες της γέφυρας και κατέληξε μέσα στον ξεροπόταμο.

Ο οδηγός ελαφρά τραυματισμένος, με την βοήθεια διασωστών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για κακούργημα διώκεται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη