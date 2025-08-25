Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (24/08) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Δάφνης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Κατοίκοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος από τη σύγκρουση ήταν εκκωφαντικός και προκάλεσε αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά.

Λόγω διαρροής λαδιών στο οδόστρωμα, κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής παρενέβη με ειδικό απορροφητικό υλικό, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dafnoula.com, ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος εγκατέλειψαν το σημείο πριν από την άφιξη της Τροχαίας.